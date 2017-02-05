Общество
Источник: Зарубежные СМИ
11:12, 05 Февраля 2017 Версия для печати

О причине смерти населения Земли рассказали ученые из Англии

Главными угрозами для жизни человечества на Земле ученые сочли пандемию, изменения климата и ядерную войну.

Как пишут зарубежные СМИ, исследователи из Оксфордского университета опубликовали доклад, в котором перечислили наиболее вероятные причины конца света. Среди основных угроз для жизни на Земле оказались пандемия, климатические изменения и ядерная война.

Ученые пришли к подобным выводам на основе опросов экспертов. Один из основных выводов доклада заключается в том, что мировые правительства принимают недостаточные меры для обеспечения безопасности планеты.

читайте также:Смещение оси Земли не спасет ее от гибели
Академик: Земля действительно погибнет, но земляне спасутся
Ведущий специалист ракетно-космической области объяснил Sobesednik.ru, стоит ли верить нашумевшему видео от Роскосмоса »

читайте также:
Ядерная война КНДР и США принесёт мир и покой Корейскому полуострову
Война, безусловно, вещь ужасная — по крайней мере для тех, кто принимает в ней непосредственное участие, а не сидит в штабе, планируя смертоносные удары. Однако парадоксальным образом именно ядерная война может принести Корейскому полуострову мир и покой »

Также по теме
Наука
Цыганкова Валерия

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Как попасть в прошлое: музей коммунальной квартиры в Коломне
13:07, 05 Февраля 2017
Всем любителям внутреннего туризма Sobesednik.ru рекомендуют посетить музей коммунальной квартиры в Коломне
»
Диана Гурцкая попала в немецкую комедию
11:02, 05 Февраля 2017
Заслуженная артистка России 38-летняя Диана Гурцкая впервые озвучила роль в фильме, узнал Sobesednik.ru
»
Стихи на злобу дня: Подпольный папа Сергей Лазарев
07:09, 05 Февраля 2017
Журналистка Sobesednik.ru в стихах – о внезапном отцовстве Сергея Лазарева
»