О причине смерти населения Земли рассказали ученые из Англии

Главными угрозами для жизни человечества на Земле ученые сочли пандемию, изменения климата и ядерную войну.

Как пишут зарубежные СМИ, исследователи из Оксфордского университета опубликовали доклад, в котором перечислили наиболее вероятные причины конца света. Среди основных угроз для жизни на Земле оказались пандемия, климатические изменения и ядерная война.

Ученые пришли к подобным выводам на основе опросов экспертов. Один из основных выводов доклада заключается в том, что мировые правительства принимают недостаточные меры для обеспечения безопасности планеты.