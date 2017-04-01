В Воронеже инвалиду – жертве ДТП пообещали прислать гроб и венки

В Воронеже жертвой т­елефонных террористов стали инвалид-колясочник и его мать, узнал Sobesednik.ru.

Проблемы у семьи Холубкевичей начались после того, как на Андрея, инвалида с детства, наехала на «Лексусе» главврач санатория, где он лечился, Надежда Вериковская. Мать инвалида Лариса Холубкевич потребовала у виновницы не бог весть какой компенсации – продолжить лечение сына в санатории и оплатить причиненный здоровью Андрея ущерб. Но... мужем главврача оказался депутат облдумы Александр Вериковский...

Какие там извинения. Живут Холубкевичи теперь как на вулкане. Угрозы по телефону, курьеры различных служб, пытающиеся получить оплату за якобы заказанные товары – массажеры, более 100 штук часов, банковские кредитки... Апофеозом стал звонок из службы ритуальных услуг: «Везем вам два гроба, позолоченные кресты и корзину с цветами для похорон»... До какого же скотства надо дойти, чтобы вместо обычного человеческого «извините» не лениться тратить время на выдумывание изощренных истязаний для и без того обделенных людей?