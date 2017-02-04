В РФ запретят ввозить мясо из Европы из-за птичьего гриппа

Россельхознадзор введёт запрет на импорт в РФ мяса птицы, инкубационного яйца и другой птицеводческой продукции.

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц», — сообщила ТАСС официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее ведомство вводило точечные ограничения на поставки птицеводческой продукции из некоторых регионов европейских стран. Уже тогда не исключалось, что временные ограничения распространятся на эти страны целиков. Птичий грипп зафиксировали в Германии, Польше, Нидерландах, Швеции, Венгрии, Чехии и других европейских государствах.