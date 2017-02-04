Общество
10:17, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Следовали заинтересовались госпитализацией Кара-Мурзы

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с госпитализацией Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Ранее Sobesednik.ru писал, что за жизнь журналиста, экс-зампреда партии ПАРНАС, координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы, госпитализированного в тяжёлом состоянии с признаками отравления, борются те же врачи, которые вылечили его в 2015 году.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил у себя в Facebook о том, что 3 февраля ему позвонил следователь из Следственного отдела по району Хамовники Москвы и спросил, откуда именно и при каких обстоятельствах госпитализировали координатора «Открытой России».

По словам адвоката, следственную проверку начали сотрудники отдела, куда Прохоров и Кара-Мурза обращались после схожего случая в 2015 году.

«За истекший год нам прислали лишь пару промежуточных ответов, и в минувшем декабре (уже 2016 г.) мы даже подали новое заявление на имя Бастрыкина — чтобы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке было принято некое решение, которое мы в случае несогласия с ним могли бы обжаловать», — написал Прохоров и выразил сомнение в том, что нынешняя проверка будет успешнее предыдущей.

читайте также:Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза-мл.: Угроз перед покушением не было...
Политик Владимир Кара-Мурза рассказал Sobesednik.ru о том, как он добился расследования по делу о своём отравлении »

читайте также:Владимир Кара-Мурза-младший
Кара-Мурза-младший после комы возвращается в политику
Владимир Кара-Мурза — старший рассказал о том, как европейские медики ставят диагнозы его сыну, не оповещая семью »

Также по теме
Кара-Мурза-младший
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Топ-модель из США подарила краснодарскому бомжу дом
13:08, 04 Февраля 2017
Американская модель подарила краснодарскому бездомному миллион рублей, узнал Sobesednik.ru
»
Слуцкий в тумане. Куда двинется карьера экс-тренера ЦСКА
11:06, 04 Февраля 2017
Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, судя по всему, продолжит работу вдалеке от родины, узнал Sobesednik.ru
»
Россиянин потребовал $15 тысяч за компромат против Трампа
10:51, 04 Февраля 2017
Россиянин Алексей Губарев подал в суд на американское издание BuzzFeed, опубликовавшее компромат на Трампа
»