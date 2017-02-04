Следовали заинтересовались госпитализацией Кара-Мурзы

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с госпитализацией Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Ранее Sobesednik.ru писал, что за жизнь журналиста, экс-зампреда партии ПАРНАС, координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзы, госпитализированного в тяжёлом состоянии с признаками отравления, борются те же врачи, которые вылечили его в 2015 году.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров сообщил у себя в Facebook о том, что 3 февраля ему позвонил следователь из Следственного отдела по району Хамовники Москвы и спросил, откуда именно и при каких обстоятельствах госпитализировали координатора «Открытой России».

По словам адвоката, следственную проверку начали сотрудники отдела, куда Прохоров и Кара-Мурза обращались после схожего случая в 2015 году.

«За истекший год нам прислали лишь пару промежуточных ответов, и в минувшем декабре (уже 2016 г.) мы даже подали новое заявление на имя Бастрыкина — чтобы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке было принято некое решение, которое мы в случае несогласия с ним могли бы обжаловать», — написал Прохоров и выразил сомнение в том, что нынешняя проверка будет успешнее предыдущей.