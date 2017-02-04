Общество
Источник: CNN
10:51, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Россиянин потребовал $15 тысяч за компромат против Трампа

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Global Look Press

Россиянин Алексей Губарев подал в суд на американское издание BuzzFeed, опубликовавшее компромат на Трампа.

Ранее Sobesednik.ru писал о компрометирующем Трампа докладе экс-сотрудника британской разведки, который утверждает, что президент США в течение многих лет тайно сотрудничал с Москвой. По словам автора доклада, российские спецслужбы следили за Трампом в 2013 году во время его визита в Москву, где тот якобы пользовался услугами девушек лёгкого поведения. Президент РФ Владимир Путин заявил, что авторы «фальшивок» против Дональда Трампа хуже проституток.

4 февраля стало известно, что иск против BuzzFeed подал владелец компании XBT, которая занимается хостингом сайтов и обеспечивает работу серверов. В публикации издания говорилось, что Губарев, завербованный ФСБ, сыграл важную роль во взломе серверов Демократической партии США осенью прошлого года.

Алексей Губарев потребовал от американского издания 15 тысяч долларов в качестве компенсации. «Мне действительно был причинен ущерб этой историей. Поэтому я готов потратить деньги и пойти из-за этого в суд», — сказал Губарев CNN. Он назвал публикацию BuzzFeed одним из самых «безрассудных и безответственных моментов в современной журналистике».

Представитель BuzzFeed удалил фамилию Губарева и название его компании из материала и извинился перед ним. Однако привело ли это к отзыву иска, не сообщается, поскольку издание не смогло связаться с адвокатами россиянина.

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