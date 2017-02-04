Москвича посадили на 5 суток за дебош в кемеровском аэропорту

Жителя Москвы арестовали на пять суток после «конфликтной ситуации» на борту самолёта.

РИА «Новости» сообщает, что инцидент произошёл 3 февраля в международном аэропорту города Кемерово.

«Сотрудникам линейного отделения полиции в международном аэропорту Кемерово поступил сигнал от диспетчера, о том, что на борту самолёта возникла конфликтная ситуация», — рассказали в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. Конфликт, подробности которого не сообщаются, случился при посадке в самолёт, вылетающий в Москву.

На москвича составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Заводский районный суд Кемерово приговорил дебошира к пяти суткам ареста.