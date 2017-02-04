Общество
Источник: Life
12:31, 04 Февраля 2017 Версия для печати

Мигрантов заставили маскировать сугроб под кустарник в Москве

Сотрудники управы Гольяновского района Москвы под руководством бригадира замаскировали снег под кустарник.

Ранее Sobesednik.ru писал об увольнении трактористов, которые имитировали уборку снега в Северном Измайлове. В ГБУ «Жилищник» заявили, что водители, за которыми следила система ГЛОНАСС, просто не хотели работать, однако один из сотрудников ЖКХ рассказал, что руководство ГБУ не выдавало трактористам щётки для чистки снега и приказало им изображать уборку снега.

4 февраля Life опубликовал видео, на котором трое мигрантов под руководством бригадира втыкают в сугроб ветки, чтобы не убирать снег.

Позднее на городском портале «Наш город» появилось фото этого «кустарника» в качестве доказательства того, что сотрудники ЖКХ убирают снег во дворе дома на Байкальской улице в районе Гольяново ВАО Москвы. Ранее местный житель пожаловался на неубранную территорию.

Руководитель ГБУ «Жилищник» района Гольяново Людмила Морозова заявила порталу, что видео с маскировкой снега под кустарник стало местью бригадира за увольнение: «Бывший сотрудник снял провокационное видео, которое марает честь добросовестных работников. Он заставил честных сотрудников под угрозой увольнения совершить данные действия. Проведено служебное расследование».

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