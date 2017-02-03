За жизнь Кара-Мурзы борются врачи, вылечившие его в 2015 году

Владимир Кара-Мурза-старший рассказал о состоянии своего сына, госпитализированного с симптомами отравления.

2 февраля Sobesednik.ru писал о госпитализации журналиста, экс-зампреда партии ПАРНАС Владимира Кара-Мурзы-младшего в тяжёлом состоянии. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что оппозиционера могли отравить из-за фильма о Борисе Немцове.

Журналист, колумнист «Собеседника» Владимир Кара-Мурза-старший сообщил РИА «Новости», что его сын находится в стабильном состоянии. «Естественно, есть надежда, я бы не разговаривал, если бы её не было. Сейчас будет в 10:00 мск консилиум, куда приедут все врачи, которые его лечили в тот раз… Поэтому они знают, как это лечить», – сказал он, добавив, что, не будучи врачом, не может объективно судить о самочувствии сына.

Напомним, в конце мая 2015 года Владимира Кара-Мурзу-младшего госпитализировали с диагнозом «острая почечная недостаточность». По словам оппозиционера, его пытались отравить, используя вещество, доступ к которому имеют только представители спецслужб.