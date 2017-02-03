Общество
Источник: Газета.ru
08:26, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Согласно опросу, россияне не терпят наркотики, взятки и алкоголь

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 83% россиян считают недопустимым взяточничество.

Как сообщает Газета.ru, 93% опрошенных считают непозволительным употребление наркотиков, в то время как 83% не находят оправдания взяточничеству.

Третье место среди самых осуждаемых проступков занимает алкоголизм: 78% опрошенных считают эту вредную привычку недопустимой. 64% россиян не приемлют также и уклонение от службы в армии.

Категорически против употребления мата высказываются 45% граждан, однако, 10% предлагают относиться к данному проступку снисходительно, а 44% считают возможным употребление ненормативной лексики в различных ситуациях.

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Седова Анастасия

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