Согласно опросу, россияне не терпят наркотики, взятки и алкоголь

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 83% россиян считают недопустимым взяточничество.

Как сообщает Газета.ru, 93% опрошенных считают непозволительным употребление наркотиков, в то время как 83% не находят оправдания взяточничеству.

Третье место среди самых осуждаемых проступков занимает алкоголизм: 78% опрошенных считают эту вредную привычку недопустимой. 64% россиян не приемлют также и уклонение от службы в армии.

Категорически против употребления мата высказываются 45% граждан, однако, 10% предлагают относиться к данному проступку снисходительно, а 44% считают возможным употребление ненормативной лексики в различных ситуациях.