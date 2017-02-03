Рудник-рекордсмен начали тестировать в Магаданской области

На руднике в Магаданской области, где находится крупнейшее в РФ месторождение золота, начались пусконаладочные работы.

ОТР сообщает, что инженеры начали тестировать на руднике имени Матросова три мельницы для переработки руды. «Сначала проверим агрегат на маслостанции отдельно. Двигатели, привода отдельно. Контроллеры проверяем. То есть все датчики доводим до контроллера, чтобы оператор видел состояние мельницы при работе», – рассказал инженер рудника Сергей Чеботарёв.

После пробного пуска специалистам предстоит проанализировать, как работают узлы мельниц и сколько руды каждая из них перерабатывает за час. В течение лета и осени инженеры будут тестировать дробильный комплекс, несколько конвейерных лент и остальные механизмы, задействованные в процессе золотодобычи.

Рудник планируют запустить в конце 2017 года. «В этом году объёмы будут небольшие, нас больше интересует именно запуск комплекса, отработка полной технологии, максимальный рост извлечения. И со следующего года мы планируем резкое увеличение объемов производства», – поделился своими ожиданиями исполнительный директор компании «Полюс-золото» Владимир Полин.

Ожидается, что с 2018 года на руднике имени Матросова будут ежегодно добывать 12 тонн золота – рекордные для региона объёмы. Рудник даст Магаданской области почти две тысячи рабочих мест: геологов, проходчиков, бульдозеристов начнут набирать в декабре.