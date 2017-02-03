Пролетающая над Россией МКС сравнится по яркости с Венерой

Астроном Дмитрий Вибе рассказал, как будет выглядеть МКС, пролетающая над центральными регионами РФ.

ИА «Народные новости» сообщает, что с 3 по 15 февраля в небе над Россией можно будет увидеть полёт Международной космической станции. Если будет стоять ясная погода, то у россиян получится разглядеть МКС без специальной оптики. Астроном Дмитрий Вибе рассказал агентству, что за полётам космической станции можно наблюдать несколько раз в год.

«МКС, конечно, будет выглядеть как точка, и никакие детали на ней увидеть нельзя будет. Но она бывает довольно яркой, она сравнима по яркости с Венерой. Она довольно быстро движется по небу – весь пролёт занимает несколько минут. Она появляется на западной стороне неба и исчезает на восточной стороне. Её действительно могут увидеть все желающие. При хороших условиях видимости её спутать ни с чем нельзя», – заявил Дмитрий Вибе.