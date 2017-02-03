МВД РФ снизит допустимый процент алкоголя в крови водителей

По новому закону МВД, находящийся без сознания водитель будет считаться пьяным при 0,3 г алкоголя в литре крови.

Как стало известно газете «Коммерсантъ», МВД готовит законопроект, который окажет влияние на проверку водителей на алкогольное опьянение.

Согласно документы, пьяным будет считаться автомобилист, в крови которого при проверке будет обнаружено более 0,3 г алкоголя на литр. Как отмечают в МВД, эта норма будет действовать только в тех случаях, когда по тем или иным причинам водитель не может самостоятельно дышать в алкотестер – например, если он является жертвой ДТП и находится без сознания или если степень опьянения слишком велика.

«Коммерсантъ» поясняет, что ранее, до декабря 2015 года, в случаях, когда невозможно было измерить уровень алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе, применялись нормативы Минздрава. Согласно законодательству, автомобилист считаля пьяным, если в одном литре его крови находили 0,5 г алкоголя, однако затем эту норму убрали из приказа.

«В результате, говорят в МВД, административная ответственность при проверках содержания алкоголя в крови водителей сейчас отсутствует и законопроект этот нормативный пробел устраняет», — пишет издание.

Глава Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в интервью газете выразил удивление по поводу того, что подобные поправки вносятся самим МВД.

«Откуда в МВД знают, какая норма должна быть в таких случаях? Полиция должна сначала обратиться с предложением в Минздрав, медики провели бы исследование и, если нужно норму поправить, внесли бы коррективы в свой приказ», — считает Травин.