МВД предложило брать у мигрантов ДНК ради безопасности детей

МВД России предложило ввести обязательную геномную регистрацию мигрантов.

Замначальника отдела МВД по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности Сергей Алабин выразил мнение, что геномная регистрация приезжих позволит эффективнее искать педофилов. «Большую часть уличных преступлений против половой неприкосновенности детей у нас совершают мигранты», – сказал Алабин на заседании рабочей группы по подготовке проекта федерального закона, направленного на защиту детей от сексуального насилия.

Между тем вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, как пишет «Интефракс», предложила приостановить срок давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей и усилить для них наказание за многоэпизодность.

Отметим, что геномная регистрация заключается в получении, хранении и использовании биологического материала, который содержит фрагменты ДНК, позволяющие идентифицировать человека. С 2008 года в России обязательной геномной регистрации подлежат осуждённые и отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.