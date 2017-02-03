Общество
Источник: РИА «Новости»
07:45, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Конгресс США разрешил психически нездоровым людям носить оружие

235 членов Конгресса США отдали голоса за отмену запрета на ношение оружия американцам с психическими заболеваниями.

Как сообщает РИА «Новости», всего 180 членов Конгресса США выступили против отмены запрета, введенного экс-президентом Бараком Обамой еще в 2015 году.

Могущественная Национальная стрелковая ассоциация, представляющая оружейное лобби, назвала ограничения обременительными для индустрии производства оружия. Председатель юридического комитета палаты представителей Боб Гудлатте охарактеризовал распоряжение Обамы как «дискриминационное», поскольку оно лишает психически больных американцев их конституционного права.

Право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к американской конституции, которая запрещает ограничивать население во владении оружием. Тем не менее, в США действуют ряд федеральных и местных законов, фактически ограничивающих свободное ношение оружия.

Чтобы мера об отмене ограничений стала законом, ее должен одобрить сенат и подписать президент Дональд Трамп.

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