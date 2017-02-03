Общество
Источник: РИА "Новости"
07:08, 03 Февраля 2017 Версия для печати

Эсминец США вошел в Черное море ради безопасности и учений

Ракетный эсминец США вошел в акваторию Черного моря для поддержания безопасности и участия в морских учениях.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу шестого флота ВМС США, американский эсминец Porter, оснащенный управляемыми ракетными системами, вошел в акваторию Черного моря.

В пресс-службе пояснили, что это было сделано «для проведения операций по поддержанию морской безопасности и расширению возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе».

Кроме того, эсминец примет участие в международных учениях «Морской щит-2017».

Как заявил командир экипажа, капитан второго ранга Эндриа Слоу, корабль Porter заходит в Черное море «в течение последних нескольких лет, демонстрируя…продолжающуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе».

Слоу также отметил, что предстоящие в рамках нынешнего захода «операции призваны помочь улучшению взаимодействия, обмену информацией и опытом».

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Соловьева Екатерина

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