Документы из архива ЦРУ – на Sobesednik.ru. Как читать чужие письма

Эмблема ЦРУ США на полу одного из залов в штаб-квартире ведомства

Sobesednik.ru публикует рассекреченные документы из архива ЦРУ США, появившиеся в Сети в январе 2017 года.

Архив документов Центрального разведывательного управления США, ранее бывших секретными, появился в Сети в начале года. Документы, рассекреченные по плану обнародования архивов, ранее были доступны для исследователей только в бумажном виде в специальных отделах библиотек в Америке. Теперь более 11 миллионов документов доступны в интернет-архиве и рассортированы. Тем не менее поиск в этом массиве информации затруднен: многие тысячи документов имеют в названии только одно слово — «Classified» («Секретно»).

На многих сканах также стоят штампы «Top Secret» («Совершенно секретно») и «For Eyes Only» («Только для личного ознакомления»; копирование и пометки запрещены).

Sobesednik.ru начинает публикацию на русском языке самых интересных документов из массива рассекреченных данных ЦРУ. Для начала — практическая инструкция по вскрытию и прочтению секретных посланий, датированная 1978 годом.

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Как тайно открыть запечатанное письмо

Смешайте 5 грамм мышьяковокислой меди, 3 унции ацетона и 1 пинту амилового спирта.

Разогрейте смесь на водяной бане. Поднимающийся пар растворит клей, воск или масло.

Не вдыхайте пары.

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Рекомендации по чтению посланий, написанных симпатическими чернилами

1. (а). Посмотрите на просвет через мощный луч света, направленный на поверхность под разными углами.

(б). Сфотографируйте за исключением некоторых лучей света.

2. Поместите на солнечный свет на час или два. Проявятся соли золота и серебра.

3. Присыпьте угольной пылью и стряхните. Проявится написанное парафином.

4. Прогладьте поверхность сахарным утюгом. Проявятся следы сахара и серной кислоты, хлорида и нитрата никеля или кобальта, бромида и сульфата меди, бромида калия, хлорида меди, сока лимона, лука и лука-порея, капусты и артишоков.

5. Прогладьте поверхность горячим утюгом так, чтобы не поджечь бумагу. Проявятся следы гидроксида калия и серной кислоты, азотнокислого калия и медной селитры.

6. Смочите водой. Проявятся следы камфоры, смеси льняного масла, аммиака и воды.

7. Обработайте сероводородом или его водным раствором. Проявятся следы ацетата свинца, соединений сурьмы, мышьяка и олова.

8. Просушите на воздухе и смочите нашатырным спиртом. Проявятся следы ртути и солей меди.

9. Добавьте немного сероводородной воды на поверхность, увлажненную нашатырным спиртом. Проявятся следы железа, сурьмы, олова, меди.

10. Промойте водой и просушите на воздухе.

11. Смочите раствором сернокислого железа. Проявятся следы галловой кислоты и жёлтой кровяной соли.

12. Другую часть документа обработайте раствором желтой кровяной соли или танина. Проявятся соли железа.

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