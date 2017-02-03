Общество
Источник: "Коммерсантъ"
11:48, 03 Февраля 2017 Версия для печати

16 млрд рублей вывели из РФ при помощи судебных приставов

В России мошенники стали использовать новую схему отмывания денег через Федеральную службу судебных приставов.

Как пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на участников банковского сектора, в России стал пользоваться популярностью новый вид отмывания денег.

В Центробанке подсчитали, что таким образом из страны уже было выведено около 16 миллиардов рублей.

Источники газеты пояснили, что речь идет о модификации уже известной «молдавской» схемы отмывания денег с помощью судебных решений. Однако в российской версии этой мошеннической системы появилось новое звено – судебные приставы.

Отмывание денежных средств происходит следующим образом: два юридических лица – резидент и нерезидент – договариваются о взыскании долга через третейские суды или посредством заключения мировых соглашений.

В роли истца выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с этим требованием. Как отмечает «Коммерсантъ», суды в таких случаях, как правило, безоговорочно принимают решение о взыскании денег со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в Федеральную службу судебных приставов. Приставы, в свою очередь, списывают средства на свой счет, после чего перечисляют их в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

При этом, как отметили в Центробанке, «технически эта схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении».

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