За отстрел амурских тигров суд оштрафовал жителя Приморья на 9 млн

Суд в Приморье оштрафовал мужчину за убийство амурских тигров и медведей на 9,3 млн рублей по статье «Незаконная охота».

Как сообщает РИА «Новости», незаконный отстрел птиц и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, производился с июня 2011 года по апрель 2012 года в охотничьих угодьях Лазовское и Партизанское в Приморском крае.

«В результате незаконных действий погибли животные, среди которых были 6 особей амурского тигра, гималайские и бурые медведи и другие, чем причинен ущерб животному миру в размере 9,3 миллиона рублей», — заявили в прокуратуре края.

Сообщается также, что наложить штраф удалось лишь со второго раза. Суд города Находки поначалу отказал прокурору города в удовлетворении иска, однако судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора отменила данное решение суда первой инстанции.

«Исследовав в суде апелляционной инстанции материалы уголовного дела, суд пришел к выводу об обоснованности доводов прокурора. Определением краевого суда от 1 февраля 2017 года исковые требования к гр-ну Р. о возмещении вреда, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме», — сообщили в прокуратуре.