Общество
Источник: агентство городских новостей «Москва»
09:03, 02 Февраля 2017 Версия для печати

В Подмосковье завели дело на перевозившего 300 грамм героина мужчину

Полицейские в Серпуховском районе Подмосковья задержали уроженца Архангельской области за перевозку 300 грамм героина.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», иномарка 44-летнего жителя Архангельской области была остановлена полицескими вблизи села Липицы.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином, общей массой около 300 грамм», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

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Седова Анастасия

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