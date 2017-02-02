В Подмосковье завели дело на перевозившего 300 грамм героина мужчину

Полицейские в Серпуховском районе Подмосковья задержали уроженца Архангельской области за перевозку 300 грамм героина.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», иномарка 44-летнего жителя Архангельской области была остановлена полицескими вблизи села Липицы.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством — героином, общей массой около 300 грамм», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».