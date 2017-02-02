В Москве планируют построить 30 станций метро за три года

Задачу на три года для городского строительного комплекса обозначил на совещании 2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, общая протяженность планируемого в Москве строительства транспортных магистралей составит 350 километров. В эту цифру входят не только участки строящегося Третьего подземного пересадочного контура метро и продление Солнцевской линии метро, а также строительство новой Кожуховской линии, но и наземные автомобильные трассы, такие как Калужское шоссе, Северо-Западная и Северо-Восточная хорда, Южная рокада и северный дублер Кутузовского проспекта.

Как сообщают «Ведомости», запланированные к строительству участки дорог Собянин назвал «стратегически важными».