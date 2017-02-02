Общество
Источник: "Ведомости"
17:31, 02 Февраля 2017 Версия для печати

В Москве планируют построить 30 станций метро за три года

Задачу на три года для городского строительного комплекса обозначил на совещании 2 февраля мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, общая протяженность планируемого в Москве строительства транспортных магистралей составит 350 километров. В эту цифру входят не только участки строящегося Третьего подземного пересадочного контура метро и продление Солнцевской линии метро, а также строительство новой Кожуховской линии, но и наземные автомобильные трассы, такие как Калужское шоссе, Северо-Западная и Северо-Восточная хорда, Южная рокада и северный дублер Кутузовского проспекта.

Как сообщают «Ведомости», запланированные к строительству участки дорог Собянин назвал «стратегически важными».

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

читайте также:Представитель метро призвал граждан помогать незрячим
Слепой на рельсах: как инвалидам выжить в метрополитене?
На какую помощь в метро могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями, выяснил Sobesednik.ru »
читайте также:
МЦК и недвижимость: аренда уже подорожала, впереди застройка
Из-за открытия МЦК цены местами уже выросли, где-то — скоро опустятся, а впереди — массовая застройка, уверены эксперты »

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

День в истории с Борисом Бурдой. Первая финансовая пирамида
07:02, 03 Февраля 2017
Борис Бурда Sobesednik.ru решил напомнить о том, 380 лет назад рухнула первая финансовая пирамида – «тюльпановая»
»
"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»