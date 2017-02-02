В Москве будет –20°, а в Якутию придет "зимняя жара"

Европейскую часть России ожидает похолодание до –20 градусов, на азиатской территории потеплеет.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, начиная со следующего понедельника столичный регион и остальную европейскую часть нашей страны ожидает заметное похолодание.

По словам директора организации Романа Вильфанда, в азиатской части России, наоборот, установится теплая для этого сезона погода.

«Практически на всей европейской территории России температура понизится на шесть-восемь градусов, а в некоторых регионах даже на девять-десять градусов», – предупредил глава Гидрометцентра.

Он уточнил, что в понедельник, 6 февраля, в европейской части России температура в ночные часы понизится до –15… –20 градусов, а днем столбики термометров будут держаться на уровне –12… –17 градусов.

Во вторник и среду температура продолжит падать и достигнет –14… –19 градусов днем и –19… –24 ночью.

Тем временем в азиатской части страны ожидается «очень теплая погода», сообщил Вильфанд.

«Так, мы ожидаем, что в Якутии температура будет выше нормы на 15–17 градусов, а на Чукотке – даже на 25. В абсолютных значениях это значит, что в Якутии будет около –40 градусов ночью и –36° днем. Это, можно сказать, "зимняя жара" в Якутии. А на Чукотке минимальные температуры будут в диапазоне –10… –12 градусов», – заключил глава Гидрометцентра.