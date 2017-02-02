Общество
Источник: "Интерфакс"
15:40, 02 Февраля 2017 Версия для печати

В Москве будет –20°, а в Якутию придет "зимняя жара"

В Москву возвращаются серьезные морозы
В Москву возвращаются серьезные морозы
Фото: Антон Кавашкин / Global Look Press

Европейскую часть России ожидает похолодание до –20 градусов, на азиатской территории потеплеет.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр РФ, начиная со следующего понедельника столичный регион и остальную европейскую часть нашей страны ожидает заметное похолодание.

По словам директора организации Романа Вильфанда, в азиатской части России, наоборот, установится теплая для этого сезона погода.

«Практически на всей европейской территории России температура понизится на шесть-восемь градусов, а в некоторых регионах даже на девять-десять градусов», – предупредил глава Гидрометцентра.

Он уточнил, что в понедельник, 6 февраля, в европейской части России температура в ночные часы понизится до –15… –20 градусов, а днем столбики термометров будут держаться на уровне –12… –17 градусов.

Во вторник и среду температура продолжит падать и достигнет –14… –19 градусов днем и –19… –24 ночью.

Тем временем в азиатской части страны ожидается «очень теплая погода», сообщил Вильфанд.

«Так, мы ожидаем, что в Якутии температура будет выше нормы на 15–17 градусов, а на Чукотке – даже на 25. В абсолютных значениях это значит, что в Якутии будет около –40 градусов ночью и –36° днем. Это, можно сказать, "зимняя жара" в Якутии. А на Чукотке минимальные температуры будут в диапазоне –10… –12 градусов», – заключил глава Гидрометцентра.

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