Общество
Источник: «Интерфакс»
08:36, 02 Февраля 2017 Версия для печати

Под Иркутском 36 человек заразились гепатитом А от гастарбайтеров

Источником массового заражения гепатитом А в городе Тулун под Иркутском оказались рабочие из Киргизии и Таджикистана.

Как сообщает «Интерфакс», в Тулуне и Тулунском районе с 18 декабря по 26 января было зарегистрировано 36 случаев вирусного гепатита А, среди заболевших есть учащиеся местных школ, техникума и воспитанники центра помощи детям. Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что источником болезни стали гастарбайтеры.

«Источником инфекции Роспотребнадзор предположительно называет работников лесозаготовительных участков из Киргизии и Таджикистана. Путь передачи, предположительно, контактно-бытовой», — сообщили в городской администрации.

По данным тулунских властей, в три школы, техникум и центр помощи детям инфекция была занесена из семейных очагов.

«Во всех школах города усилен режим текущей дезинфекции, в школах № 1,7 и 19, где были зарегистрированы случаи гепатита А, проводится дополнительная санитарная обработка и дезинфекция», — отметили в администрации города.

Известно также, что сейчас в Тулунской городской больнице находятся 33 пациента с гепатитом А, семь из них планируются к выписке.

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