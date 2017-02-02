Под Иркутском 36 человек заразились гепатитом А от гастарбайтеров

Источником массового заражения гепатитом А в городе Тулун под Иркутском оказались рабочие из Киргизии и Таджикистана.

Как сообщает «Интерфакс», в Тулуне и Тулунском районе с 18 декабря по 26 января было зарегистрировано 36 случаев вирусного гепатита А, среди заболевших есть учащиеся местных школ, техникума и воспитанники центра помощи детям. Специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что источником болезни стали гастарбайтеры.

«Источником инфекции Роспотребнадзор предположительно называет работников лесозаготовительных участков из Киргизии и Таджикистана. Путь передачи, предположительно, контактно-бытовой», — сообщили в городской администрации.

По данным тулунских властей, в три школы, техникум и центр помощи детям инфекция была занесена из семейных очагов.

«Во всех школах города усилен режим текущей дезинфекции, в школах № 1,7 и 19, где были зарегистрированы случаи гепатита А, проводится дополнительная санитарная обработка и дезинфекция», — отметили в администрации города.

Известно также, что сейчас в Тулунской городской больнице находятся 33 пациента с гепатитом А, семь из них планируются к выписке.