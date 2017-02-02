Навальный отказался от подписки о невыезде и покидает Киров

Оппозиционер Алексей Навальный собирается нарушить подписку о невыезде и покинуть Киров, несмотря на запрет суда.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что сотрудники полиции пришли в офис ФБК в Москве, чтобы доставить главу фонда Алексея Навального на заседание суда в Кирове, расследующего дело о хищении средств компании «Кировлес». Также в Киров прямиком из больницы был доставлен бизнесмен Петр Офицеров, который также является фигурантом данного дела.

Как передает РИА «Новости», Ленинский суд Кирова избрал в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. Таким образом, пока длится судебный процесс, фигурантам дела запрещено покидать Киров. Однако, как заявил сам Навальный, он намерен нарушить запрет суда.

«Я уезжаю, все равно моих защитников завтра не будет, они заняты в других процессах. Я не собираюсь завтра участвовать в заседании, которое заведомо отложат», — заявил Навальный журналистам.

По данным агентства, судебное разбирательство отложено на пятницу, 3 января.

Защита оппозиционера утверждает, что решение о подписке о невыезде пока не вступило в силу, так как Навальный и Офицеров отказались подписывать документы о мере пресечения. Таким образом, как заявили адвокаты подсудимых, в период обжалования им ничего не грозит за нарушение меры пресечения.