Надежда Гужева: Ждун повсюду, Ждун везде

Ждун (на самом деле он Homunculus Loxodontus)

Обозреватель Sobesednik.ru — о большом будущем популярного интернет-мема «Ждун» в российской реальности.

Интернет заполонило загадочное и симпатичное существо, которого пользователи назвали Ждуном. Таких всепоглощающих мемов в сети не наблюдалось, пожалуй, со времен внезапного превед-медведа.

Аморфное создание с человеческими руками, головой морского слона и добрым взглядом было создано нидерландской художницей Маргарит ван Брифорт. Вдохновением послужили пациенты, ожидающие своей очереди в нидерландском Лейденском университете. Ждуна (на самом деле он Homunculus Loxodontus) она сделала специально для них – в качестве компаньона.

Менее чем за неделю Ждун успел поучаствовать в заседании кабмина, поспать вместе с Матвиенко и Медведевым в Совфеде, встретиться с Путиным и другими крупными политическими деятелями настоящего и прошлого, а также попасть на полотна Сальвадора Дали, Леонардо да Винчи и ряда прославленных русских живописцев. Особенно хорош, на наш взгляд, оказался «Ждун с персиками».

На днях стало известно, что на бренд «Ждун» подали заявку в Роспатент. Если Ждуну удастся охмурить чиновников так же виртуозно, как он это сделал с пользователями соцсетей, то, возможно, симпатяга заполонит и полки магазинов в виде игрушек и одежды со своим портретом.