Михаил Осокин: Окончательная победа над сыром

Пытаясь убедить население в том, что запрещенные западные продукты надо уничтожать, депутаты повышали градус своих выступлений

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о новом витке так называемых контрсанкций.

Новая победа в войне с едой: российские власти заблокировали сайт, который торгует продуктами из США и ЕС. Прокуратура доложила, что товары на сайте попадают под продовольственное эмбарго, введенное Кремлем в 2014 году.

В общем, сначала нас оградили от западной еды, а теперь стараются оградить и от информации о ней. Апофеозом стало недавнее решение суда в Ульяновске. Там был заблокирован доступ к испанскому сайту по продаже хамона с такой формулировкой: «В целях защиты основ конституционного строя... обеспечения обороны страны и безопасности государства».

В соцсетях масса похожих откликов: воевать с едой странно и бессмысленно. «Можно объявлять войну достойному противнику. Можно сражаться с несправедливостью, безграмотностью. Но не с сыром и не с хамоном!»

А то в итоге получается смешно и глупо: судьи спасли основы конституционного строя России... от ветчины. Точно так же высшими соображениями государственной безопасности пытаются обосновать войну с едой и законодатели – и это выглядит так же глупо.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Пытаясь убедить население в том, что запрещенные западные продукты надо уничтожать, депутаты повышали градус своих выступлений. В Госдуме прозвучали даже заявления о возможности намеренного заражения сыра или хамона: «А почему нет – если сейчас идет открытая война, здравый смысл со стороны Запада выключается, а включаются какие-то амбиции, попытки заставить Россию отступить от своих национальных интересов».

Тем временем часть населения участвует в этой войне партизанскими вылазками: с полигонов растаскивают фрукты и овощи, подлежащие уничтожению. Для предотвращения этого можно посоветовать властям опыт США периода Великой депрессии. Вот как это описывал Стейнбек в романе «Гроздья гнева»: «Апельсины вагонами высыпают на землю, люди пытаются их подобрать – и апельсинные горы заливают керосином из шланга».

И в интернете еще масса советов, как достичь новых высот в борьбе с иностранной едой. Например, предлагают ввести для населения ежемесячную сдачу анализов в поликлиниках – на предмет присутствия нелегальных продуктов.