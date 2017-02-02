Картина маслом – пример российско-американского кино

Принято считать, что отечественные фильмы остаются изолированными от всего мира вне зависимости от успешности картины в России. Долгое время это действительно соответствовало истине — но в последнее время тенденция стала меняться. Появились киноленты, выполненные в соавторстве с другими странами — но при этом сохраняющие в себе отечественный колорит и ценности.

Какими особенностями должна обладать картина, чтобы заинтересовать не только российского, но и западного зрителя? Примером может выступить Картина маслом — фильм, снятый совместными усилиями России и США. Действие происходит сначала в России, а затем в Лас-Вегасе и его окрестностях. Посмотрим, что уникального есть в фильме, снимавшемся сразу на двух площадках по разные стороны океана.

Можно сказать, что место действия — первый ключевой момент. Не секрет, что зрителя особенно интересуют художественные фильмы, снятые в знакомых локациях — узнавать привычные места на большом экране довольно приятно. Картина маслом делает «реверанс» в сторону обеих аудиторий, демонстрируя сперва российские реалии, а затем Лас-Вегас— и ненавязчиво знакомит зрителя с неизвестными панорамами.

Второй ключевой момент — это кастинг. Фильм Картина маслом задействует российских и американских актеров, благодаря чему атмосфера в фильме получается естественной, тогда как известно, что «русские» роли американцев и «западные» роли русских актеров зачастую отдают нотками фальши.

Конечно, важное значение имеет и сценарий — он неизменно является краеугольным камнем, на котором держатся все прочие составляющие киноленты. Картина маслом относится к приключенческому жанру, который можно считать интернациональным. Сюжет построен вокруг охоты за подлинником очень дорогой картины, фильм наполнен комедийными моментами, присутствует в нем также и лирика. Иными словами, здесь нет отсылок к исключительным особенностям русской или западной культуры, которые могли бы остаться недопонятыми зрителем. Скачать Картина маслом — значит, уделить время просмотру бодрого и тонизирующего экшн-фильма.

Безусловно, фильм Картина маслом рассчитан в основном на «домашнего» зрителя. Однако актерский состав и сюжетная структура позволяют отнести киноленту к одной из первых попыток отечественного кинематографа заявить о себе на международных просторах и расширить географию российского кино.