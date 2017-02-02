Астронавт США стал моложе брата-близнеца после года в космосе

Ученые выяснили, что космос способен омолодить человека, благодаря американскому астронавту и его брату-близнецу.

Как пишет ИА «Народные новости», ученые из NASA в результате эксперимента выяснили, что астронавт Скотт Келли, который провел 520 дней на МКС, помолодел во время своего пребывания в космосе.

Ученым удалось провести исследование на генетическом уровне благодаря брату-близнецу Скотта, Марку Келли. Марк тоже работает астронавтом, однако, в отличие от своего брата, он провел в космосе всего 54 дня.

В ходе исследования братья сами обратили внимание на то, что теперь внешне отличаются друг от друга. Дело в том, что в организме Скотта Келли произошли генетические изменения – его теломеры стали удлиняться.

Президент Санкт-Петербургской федерации космонавтики Олег Мухин в интервью агентству подтвердил, что космос способен омолаживать человека.

«Особенно полеты дальние, когда мы куда-то будем улетать, на Земле время будет двигаться "по-земному", как говорится, а в полете, конечно, по-другому. Действительно, в космосе старение задерживается, и если полеты будут дальше Солнечной системы, то когда люди будут прилетать сюда, отличия будут разительными», — пояснил эксперт.