Адвокат фигуранта дела о госизмене в ФСБ: Мы все под колпаком

Sobesednik.ru выяснил, почему в России раскручивается очередное громкое дело по статье «Госизмена».

В предательстве обвиняют сотрудника компьютерной компании «Лаборатория Касперского», полковника ФСБ и еще двоих фигурантов.

– Я защищаю одного из обвиняемых по этому делу, но не могу разглашать даже его имя и род занятий. Могу только сказать, что в деле более двух фигурантов, – ответил Sobesednik.ru адвокат Иван Павлов.

По просочившейся информации, задержанные могли быть связаны с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай», которая прославилась публикацией писем из взломанной почты премьер-министра Дмитрия Медведева, помощника президента Вячеслава Суркова и других официальных лиц, которые не хотели бы нарушать приватность своей переписки. Именно один из высокопоставленных жертв хакеров, по данным «Собеседника», и развил бурную деятельность по поиску виновных. Расследование привело в «Лабораторию Касперского» и спецотдел ФСБ на Лубянке.

Статья «Госизмена» сегодня популярна. Еще в 2012 году Госдума приняла поправки в статью о госизмене, которая в новой редакции включает три пункта: шпионаж, выдача гостайны иностранному государству и оказание помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ. Именно последние добавки и позволили в свое время обвинять в измене домохозяйку Светлану Давыдову, которая позвонила в украинское посольство, и Оксану Севастиди, отправившую СМС своему грузинскому другу об увиденных направлявшихся в сторону Осетии танках в 2008 году.

– В год уже выносится 10–15 приговоров по статье «Госизмена», – говорит адвокат Иван Павлов, который специализируется на делах «изменников». – Идут активные поиски врагов, и их находят везде – среди домохозяек, продавщиц, сотрудников офисов. Применение статьи ширится. Что делать, чтобы тебя не обвинили ненароком в госизмене? Не жить!

«Госизменница по СМС» Севастиди уже 2 года находится в СИЗО, в феврале состоится апелляция. По делу высказался даже президент Владимир Путин на своей пресс-конференции, назвав его «бредом».

– Мы все под колпаком, – считает Иван Павлов. – СМС было послано в 2008 году, а в 2015 автора сообщения нашли и обвинили, подняли всю переписку и «сшили» дело – это легко…

Понятно, что и нынешнее дело на госизмену не тянет. Преступление? Возможно. Но ЦРУ тут явно ни при чем. Зато, как и любое дело по этой статье, нынешнее расследование сразу получило гриф секретности. В интересах секретности теперь любой чих против ветра выгоднее трактовать как измену.