5 вопросов о главном. Кто мешает "скорой помощи"?

Sobesednik.ru попытался разобраться, почему участились ситуации, когда не пропускают скорую, и как их устранить.

В Госдуме предложили оборудовать машины скорой помощи видеорегистраторами и чипами системы ГЛОНАСС. Решение возникло после того, как, не дождавшись врачей, умер пациент на Дальнем Востоке.

В последнее время практически каждый день появляется информация, что в том или ином городе не пустили скорую, преградили дорогу, врачи опоздали... С помощью экспертов «Собеседник» попытался выяснить, есть ли способ решить этот вопрос жизни и смерти.

1. Кто и зачем мешает проезду скорой?

– В обществе очень вырос уровень агрессии и недовольства – государством, своей жизнью. На дороге дополнительные раздражающие факторы – пробки, качество наших трасс. Но некоторые вымещают злость почему-то именно на скорых. Добавьте, что в этом году еще довольно аварийная зима, много ДТП и инцидентов на дорогах. Если в них оказывается вовлечена скорая помощь, это автоматически попадает в новости, – предположил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

Медийный шум вокруг помех для работы скорой помощи подозрительно совпал с предложением напичкать санмобили аппаратурой – от чипов ГЛОНАСС до видеорегистраторов. Сегодня на борту у многих автомобилей с красным крестом уже стоят датчики GPS. Переоборудование – это серьезный коммерческий проект и большие деньги за короткий срок: если депутаты принимают решение – оно реализуется быстро и на ура, вспомнить тот же «Платон».

2. Какая ответственность сегодня предусмотрена за препятствование работе скорой помощи?

– В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 19.13 «заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб». Это тоже препятствие, – рассказал Михаил Николаев, врач-реаниматолог станции скорой медицинской помощи в Волгограде, лидер профсоюза медиков «Действие». – Но пациенты – не специалисты и не всегда могут разобраться, что им нужно – пойти в поликлинику или вызвать врачей, поэтому часто случаются необоснованные вызовы. Заведомо же ложных единицы, за них предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Но для этого надо написать заявление в прокуратуру, та должна возбудить дело, довести его до суда... Поэтому даже в таких случаях медики, как правило, просто разворачиваются и уезжают без штрафа. А с наказанием за прямое препятствование работе скорой помощи все еще сложнее. В Уголовном кодексе ответственность за это вообще не прописана. Однако в нем есть ряд статей – например «Причинение смерти по неосторожности» или «Причинение вреда здоровью по неосторожности», – которые можно применить к этой ситуации. Но их недостаточно, и поэтому сейчас появляются инициативы ужесточить ответственность за препятствование работе медиков, а также увеличить штраф за ложный вызов.

– Известный доктор Рошаль предложил эффективный способ – таранить машины автохамов в экстренных случаях – например если где-то умирает человек и ему нужна помощь. А если говорить реально, то увеличение штрафов до колоссальных размеров – например до 500–800 тысяч рублей – решило бы проблему мгновенно. Число желающих перегораживать дорогу резко упало бы до нуля, – уверен медицинский юрист, главный научный сотрудник НИИ организации и информатизации здравоохранения Алексей Тихомиров.

3. Может ли засудить автохама сам больной?

– Если по вине нарушителя не дождется скорой и погибнет единственный кормилец в семье, то виновного водителя могут даже обязать пожизненно содержать семью умершего, – считает Александр Саверский. – Помимо административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, реальна даже уголовная ответственность – за хулиганство, предумышленные действия, повлекшие тяжелые последствия. Просто прецедентов пока не было. Ну и конечно, можно взыскать за моральный вред, включающий физические и нравственные страдания. Еще недавно это были незначительные суммы, но буквально пару месяцев назад по двум медицинским делам были присуждены компенсации по 15–17 млн рублей. Правда, и случаи были тяжелые: например, удаление из-за ошибки в диагнозе детородных органов женщине. Компенсация в 2–2,5 млн рублей вообще уже не редкость. Причем на сторону врачей неотложки и пациентов встанет и вся армия экспертов, которых в медицинских случаях часто бывает непросто найти из-за корпоративной солидарности врачей.

4. К кому прилетит медицинский вертолет и панацея ли – частная скорая помощь?

– Не разделяю мнение, что частная скорая помощь – это быстрее и лучше. От пробок и хамства на дороге она тоже не застрахована, а «частник» с красным крестом на борту привезет вас в частную клинику, то есть платить придется не только за сам вызов, но и за последующие мероприятия, – говорит Саверский. – Добавлю, что в конце прошлого года мы провели опрос и респонденты оценили государственную скорую помощь как наиболее качественную из всех видов амбулаторных и стационарных медуслуг в РФ.

«У скорой своих вертолетов нет, это машины Центра экстренной медицинской помощи, который входит в состав МЧС...» Фото: Стоп-кадр YouTube

В 2015 году только в Москве 500 раз доктора прилетали к пациентам на вертолете. Спору нет, «крылатая помощь» быстрее, маневреннее, не зависит от ситуации на дороге – но кому и в каких случаях она доступна?

– У скорой своих вертолетов нет, это машины Центра экстренной медицинской помощи, который входит в состав МЧС, – уточнил Алексей Тихомиров. – Понятно, «пчелки» МЧС вылетают на серьезные аварии, чрезвычайные ситуации либо в труднодоступные удаленные места. Один вылет стоит сотни тысяч рублей, это не может быть рядовой услугой. К тому же у нас недостаточно регламентировано воздушное пространство над населенными пунктами, как, например, в Нью-Йорке. Так что «крылатые скорые» будут и впредь использоваться в экстренных случаях. Хотя их применение будет расти – на крыше НИИ детской хирургии, как и других знаковых больниц, уже построены и действуют вертолетные площадки.

5. Помогут ли чипы ГЛОНАСС и видеорегистраторы?

– Машина скорой помощи должна быть оснащена спутниковой системой и видеорегистратором по умолчанию. И по-моему, так оно в основном уже и есть. Во всяком случае, GPS не редкость и в регионах. И закон для этого не нужен. Максимум – распоряжение Минздрава или даже местных властей. Непонятно, зачем это делать на уровне Госдумы. Это какое-то низовое крючкотворство. Следующим будет закон, что у машины скорой помощи обязательно должны быть колеса? – недоумевает Саверский.

Несколько дней назад депутаты предложили также узаконить пожизненное наказание за нападение на врачей скорой помощи.

– Если какой закон в этой сфере и нужен, то – приравнивание врачей скорой к госслужащим. Пожарные – это госслужба, а неотложка – нет? Непонятно. Тогда у докторов, которые каждый день по долгу службы спасают жизни, появятся и статус, и наделение благами, но с них будет и строже спрос, а ошибки и халатность будут рассматриваться как должностные преступления с отягчающими обстоятельствами – они и караются строже.

Хроника

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