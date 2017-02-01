Зарплата в 15 тысяч как диверсия? Эксперт – о словах Рогозина и "Протоне"

Член РАК им. Циолковского Александр Железняков объяснил, почему в России не откажутся от производства «Протона-М».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что руководство Роскосмоса приняло решение об отзыве всех двигателей второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Причиной этого стала обнаруженная техническая неисправность: во время второй ступени ракеты-носителя была выявлена проблема в жидкостных ракетных двигателях.

В субботу, 28 января, вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин посетил Воронежский механический завод, где производят ракеты-носители «Протон-М». Он отметил, что «культура производства там крайне слабая», и заявил, что причиной обнаруженных технических неисправностей «Протонов» является не диверсия, как полагали некоторые, а некачественная сборка и низкие зарплаты рабочих.

«Если эти люди получают по 12–15 тысяч рублей в месяц, ждите беды. Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям», — заявил вице-премьер журналистам.

Член Российской академии космонавтики (РАК) имени К. Э. Циолковского Александр Железняков в беседе с Sobesednik.ru выразил удивление по поводу «странной» реплики Рогозина и рассказал, как сегодня обстоят дела в российской космической промышленности.

— Я согласен, заявление несколько странное, — анализирует эксперт слова вице-премьера. — Я даже не мог представить, что в военно-промышленном комплексе в нашей стране еще сохранились такие зарплаты (если это действительно так). В этом виновато не только руководство завода, но и правительство в лице того же Рогозина, который курировал это предприятие. Неужели они этого не знали? Так что странноватое заявление.

— Что насчет качества производства? Везде так плохо или только в Воронеже?

— Относительно культуры производства я могу сказать, что, к сожалению, на многих предприятиях она за последние 10–15 лет серьезно упала — может быть, и в Воронеже тоже. Это причина того, что при производстве сложной космической техники допускаются иногда мелкие ошибки, которые, к сожалению, приводят к большим последствиям.

— Заговорив о низких зарплатах, Рогозин плавно ушел от темы диверсии, когда один из журналистов спросил его, может ли она быть причиной подмены документации, из-за которой, как предполагается, произошла неполадка при запуске ракеты-носителя. Что, на ваш взгляд, на самом деле случилось с «Протоном»?

— Подмена документации могла произойти в результате просто какой-то ошибки, несогласованности — чего угодно. Диверсия — это уже вещь серьезная, и о ней нужно говорить особо. Но я не думаю, что имела место какая-то диверсия, потому что практика показала в последние годы, что не надо искать диверсантов: мы всё благополучно делаем сами. Наше разгильдяйство, наши ошибки — вот результат.

— Руководство ФГУП «Космическая связь» заявило, что, несмотря на все неполадки, не планирует отказываться от использования «Протона-М», отметив, что это «надежное, качественное изделие». Думаете, они правы?

— Я думаю, что это хорошая ракета-носитель. Конечно, то, что она была спроектирована и выпущена полвека назад, уже накладывает определенный отпечаток и создает определенные сложности, но это хорошая ракета. Если вспомнить ее историю — более 400 пусков, вывод на орбиту всех наших отечественных орбитальных станций, модулей «Звезда» и «Заря» Международной космической станции, запуски военных спутников, спутников гражданского назначения, массы коммерческих грузов, — говорить о том, что это плохая ракета-носитель, просто глупо, это не соответствует действительности.

— У нас есть какие-то альтернативы?

— От добра добра не ищут: у нас другой ракеты просто нет. У нас есть «Протон» и «Ангара», которая еще не научилась летать. Поэтому, конечно, «Космическая связь» не будет отказываться [от «Протона-М»]. Иначе либо серьезно возрастут затраты на запуск спутника, если обращаться к другим операторам за рубежом, либо [придется] ждать несколько лет, пока «Ангара» начнет нормально летать.

— Рогозин пообещал разобраться в ситуации на Воронежском заводе — перевооружить его, наказать «разгильдяев и негодяев», решить вопрос с зарплатами. Каков шанс, что хоть что-то из этого будет сделано?

— Все равно что-то изменится. Я надеюсь, что эти меры дадут результат, потому что Воронеж — это у нас единственный производитель этих двигателей. Поэтому деваться-то нам некуда: нужно кардинально изменять ситуацию, принимать меры. То, что это не было сделано раньше — это, конечно, очень плохо. Но если уж сейчас так случилось, надо в экстренном порядке предпринимать меры и вновь возобновлять производство.