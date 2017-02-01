Общество
Источник: Известия
07:18, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Власти РФ "концептуально" решили повысить пенсионный возраст

Пенсионный возраст грозят повышать постепенно
Пенсионный возраст грозят повышать постепенно
Фото: Андрей Нечаев / Global Look Press

Правительство РФ окончательно решило повысить пенсионный возраст для россиян.

Источники сообщили «Известиям», что сейчас в правительстве обсуждаются конкретные параметры повышения пенсионного возраста с учётом детального анализа социально-экономических последствий. «Сам вопрос о повышении уже концептуально решён», — заявил один из собеседников газеты.

Предполагается, что власти объявят о повышении пенсионного возраста в 2018 году, когда будет сформировано новое правительство. Источник издания не исключил, что россиян подготовят к пенсионной реформе: «Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года».

Как отмечается, в правительстве обсуждают в основном два варианта повышения возраста выхода на пенсию. Один из них предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для мужчин — до 65 лет. При этом увеличение будет происходить постепенно — с шагом на шесть месяцев каждый год. Второй вариант заключается в выравнивании пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет. Пока превалирует первая идея, подчёркивает газета.

Между тем пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец заявила, что решение о повышении пенсионного возраста ещё не принято.

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