Общество
Источник: Сайт Росавтодора
11:53, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Студентов-отличников из МГУ отправят строить Керченский мост

Студенты стройотряда МГУ пройдут летнюю практику на строительстве Керченского моста.

25 января Sobesednik.ru писал, что президент РФ Владимир Путин с гордостью рассказал студентам МГУ о своей работе в стройотрядах. Один из студентов попросил Путина отправить учащихся на строительство Керченского моста или объектов чемпионата мира по футболу 2018 года.

1 февраля на сайте Росавтодора появилось сообщение о том, что глава агентства Роман Старовойт пригласил на «стройку века» молодых специалистов из МГУ. Практиканты, в число которых войдут только студенты-отличники, будут работать на строительстве моста пять дней в неделю по восемь часов в сутки.

Отмечается, что студенты познакомятся с различными этапами создания моста и подходов к нему. Практиканты выполнят индивидуальные задания, связанные с подготовкой арматуры, геодезической разбивкой площадок, сортировкой и складированием материалов, а также оформлением нормативной документации.

«Уникальные практические навыки, полученные от лучших специалистов отрасли, работающих на строительстве Крымского моста, являются бесценным опытом для будущего кадрового резерва отрасли», — заявил Роман Старовойт.

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Ушаков Олег

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