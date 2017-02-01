Общество
Источник: Reuters
15:53, 01 Февраля 2017 Версия для печати

СМИ сообщили, что Сечин лично готовил задержание Улюкаева

Глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы лично присутствовал при передаче взятки экс-министру экономики Алексею Улюкаеву.

Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимные источники, глава компании «Роснефть» Игорь Сечин принимал непосредственное участие в подготовке операции по задержанию бывшего главы Министерства экономического развития РФ Алексея Улюкаева, который подозревается во взятке в 2 миллиона долларов.

Собеседники агентства заявили, что Сечин договорился с Улюкаевым о личной встрече, которая состоялась вечером в офисе «Роснефти». Reuters утверждает, что Сечин присутствовал при передаче наличных Улюкаеву.

При этом источники агентства заявили, что не уполномочены обсуждать дело экс-министра публично, и отказались назвать свои имена.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил журналистам РБК, что не будет комментировать ход расследования. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев также отказался от комментариев, сославшись на тайну следствия.

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