"Малоэффективные, но перспективные": новоселье в "Сколково"

Робокоты живут в «Тетрисе», а «Умный дом» понял, что он в России: наш корреспондент побывал на новоселье в «Сколково».

Жителями недавно построенных первых жилых кварталов иннограда стали резиденты фонда «Сколково» и члены их семей, а также один кот. Ключи от квартир счастливым новоселам вручал лично президент «Сколкова» Виктор Вексельберг.

Жильцов принимал квартал «Тетрис», состоящий из четырех симпатичных белых домиков и детской площадки. Подобное название для каких-либо построек, на наш взгляд, довольно неоднозначное, но схлопываться домики явно не собирались.

Квартал «Тетрис» Фото: автора

Внутри они оказались напичканы новой современной техникой и системой «Умный дом», которую разработали в японской компании Panasoniс. По-видимому, панель «Умного дома» в посещенной нами квартире уже поняла, в какой стране оказалась, потому что в процессе демонстрации работы неожиданно сама перезагрузилась.

Начало церемонии ощутимо задерживалось. Выяснилось, что на этот раз во всем виноваты сенаторы:

— У нас проходит заседание комитета по финансовому контролю Совета Федерации, который нас без устали контролирует, — пояснил старший вице-президент «Сколкова» по коммуникациям Александр Чернов. — Они уже признали нас малоэффективными, но перспективными.

Сенаторы, видимо, приняли некое положительное решение: вышедший с совещания Виктор Вексельберг был весел, общителен и много шутил. Церемонию вручения ключей провели в Булгаковском дворике, где заодно открыли и памятник Булгакову. Как рассказал г-н Вексельберг, это самый читаемый автор среди резидентов «Сколкова».

Виктор Вексельберг на торжественной церемонии Фото: автора

Бизнесмен много цитировал и Булгакова, и других классиков, но знаменитое высказывание Воланда о москвичах и квартирном вопросе не упомянул. Вместе с ключами он преподнес первым поселенцам по томику Булгакова «Мастер и Маргарита», бутылке шампанского и бело-розовому робокоту. В комплекте с робомышью.

— У нас в Сколково кошек нет, а по традиции они должны первыми войти в дом, поэтому мы пришли к такому решению, — пояснил Вексельберг.

— Наверное, будет отличная игрушка для моего кота, — предположила одна из новоселов, сотрудница «Сколтеха».

Те самые подарочные робокоты Фото: автора

Жилье сколковцы получают не в служебное пользование и не в собственность, а берут в аренду. Например, 30-метровая квартирка-студия нашей собеседницы будет стоить ей и коту 33 тысячи рублей в месяц.

— Получается, что один квадрат обойдется чуть больше тысячи — это недорого, — заявила нам инноваторша.

А вот другая дама-новосел и вовсе не захотела комментировать стоимость аренды жилья, отметив при этом, что ей очень нравится жить в двух шагах от работы, да еще и «техника новая, современная».

Между тем стоимость аренды жилья в «Тетрисе» в зависимости от метража доходит до 92 тысяч рублей в месяц. В соседних же кварталах, где уже почти готовы к сдаче коттеджи, месячная плата вместе с этажностью и количеством спален колеблется от 157 до 271 тысячи рублей.

В общем, жить в «Сколково» хорошо, но недешево. Зато быть резидентом «Сколково» однозначно замечательно.