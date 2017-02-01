Общество
12:24, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Почта России объявляет старт досpочной подписки по ценам прошлого года

С 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы, в том числе здания ИД «Собеседник», по ценам прошлого года. Оформить подписку на 2-ое полугодие 2017 года можно во всех 42 тысячах почтовых отделений страны, а также в режиме онлайн на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в других регионах России.

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне прежнего года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собственному каталогу Почты России, в котором сегодня представлено около 2000 газет и журналов, а также по другим подписным каталогам.

Получить подробную информацию о специальных условиях в рамках досрочной подписной кампании, а также о перечне изданий, принимающих в ней участие, читатели могут во всех почтовых отделениях страны и на сайте podpiska.pochta.ru.

«Все больше издателей делают выбор в пользу собственного подписного агентства Почты России. На нашем сайте уже представлено в два раза больше изданий, чем в прошлом году. Клиенты также оценили преимущества онлайн подписки – число пользователей сайта увеличивалось от месяца к месяцу и по итогам года превысило 10 тыс. подписчиков. В преддверии повышения тарифов со стороны издателей и ежегодной плановой индексации тарифов на доставку (+10%) мы рекомендуем подписчикам не откладывать решение на потом и оформить подписку на любимые газеты и журналы до 1 апреля по прежним ценам», – подчеркнула заместитель генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

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