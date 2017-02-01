Общество
Источник: РИА "Новости"
16:59, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Песков опроверг связь США с делом о госизмене сотрудников ФСБ

Кремль заявил, что арест сотрудников ФСБ, подозреваемых в госизмене, не связан с обвинениями США в кибератаках.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ФСБ арестовала главу отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. В рамках того же уголовного дела взят под арест руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. По данным СМИ, задержанные подозреваются в государственной измене из-за передачи иностранным спецслужбам некой секретной информации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные аресты не связаны с обвинениями американцев в хакерских атаках, назвав их «нелепыми инсинуациями».

«В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к этим нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам», — цитирует Пескова РИА «Новости».

По его словам, президент находится в курсе ситуации и постоянно получает информацию от спецслужб.

Как отмечает агентство, по делу о госизмене также арестованы подчиненный Сергея Михайлова Дмитрий Докучаев и Владимир Аникеев, которого в СМИ часто называют одним из лидеров хакерской группировки «Шалтай-Болтай».

В ФСБ пока не прояснили, какую именно информацию задержанные могли передать иностранным спецслужбам. Фигурантам данного дела грозит до 20 лет лишения свободы.

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