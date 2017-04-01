Нужно ли конфисковывать детей из семей?

Sobesednik.ru поговорил с известными людьми и специалистами о ювенальной юстиции.

С 1 февраля начинают работу мониторинговые группы, куда войдут детские омбудсмены и представители общественных палат. Они будут контролировать процесс изъятия детей из семьи. Острый вопрос снова всплыл после того, как у супругов Дель из Зеленограда, воспитывавших 16 детей (12 – приемные), начали отбирать подопечных – у одного ребенка был обнаружен синяк. Остановят ли эти группы бесконтрольное изъятие детей из семьи?

Мария Мамиконян, глава «Родительского Всероссийского Сопротивления»:

– Это будет еще один элемент беззакония: они будут потакать органам опеки. Знаете, зачем это делают? Чтобы передать детей (они теперь – лакомый товар) так называемым профессиональным родителям, которые получают за это деньги. К тому же органы опеки таки образом показывают свою «эффективность». Конечно, надо разбираться, почему семье Дель разрешили усыновить так много проблемных детей, но разлучать ребят с родителями без предварительных разбирательств нельзя.

Александр Гезалов, общественный деятель, приемный отец:

– У нас, к сожалению, работает «детоориентированный» подход. Поэтому если органы опеки считают, что ребенок в опасности – нужно срочно его изымать, особо не разбираясь. Но нам нужен все-таки «семьеориентированный» подход: чтобы соцслужбы занимались со всей семьей, где есть ребенок и где возникают проблемы.

Владимир Старинский, адвокат:

– Необходимость создания этих групп обусловлена тем, что аппарат уполномоченных не обладает достаточными ресурсами для отслеживания ситуации в данной сфере, где одной из острых проблем является отсутствие четких и однозначных критериев жестокого обращения с детьми, наличия угрозы их жизни. В результате чего возникает свобода для субъективного истолкования фактов и, как следствие, частое неправомерное изъятие детей.

Ирена Понарошку, телеведущая:

Ирена Понарошку Фото: Global Look Press

– Мой ребенок тоже бывает весь в синяках и ссадинах, хотя мы его и пальцем не трогаем. Сейчас всех приемных родителей, которые знают семью Дель, пытаются запугать, чтобы скрыть, как облажались органы опеки, которые годами ходили с проверками в эту семью и видели, что там царит любовь. Звонят и говорят: удаляйте посты, у вас ведь тоже приемные дети, мало ли, синяк какой... Самое ужасное, что сотни других детей могут навсегда остаться в детских домах, потому что приемные родители, зная, как работает у нас ювенальная юстиция, побоятся брать их в семью!

Олег Рой, писатель:

— Вообще дикая картина получается: мы создаем орган, потом создаем контролирующий орган, потом — орган, который мониторит контролирующий орган и так далее. Кому это нужно?

У нас вся система работает неверно: с одной стороны, на днях Дума приняла закон «о шлепках», что позволяет государству меньше вмешиваться в дела семьи, а с другой стороны — общественники наоборот хотят вмешиваться. Если и надо вмешиваться в семьи, то только для того, чтобы помочь, сохранить, защитить их, а не разрушать.

Вам не кажется абсурдным тот факт, что детей часто забирают из семьи, потому что какие-то там тетки из органов опеки решили, что ребенок малообеспечен и отдают этого ребенка в приют или приемным родителям, которым платят за это деньги? Почему нельзя сразу помочь малообеспеченной семье (выделить пособие, найти высооплачиваемую работу родителю) и оставить ребенка жить с ними, вместо того чтобы «пилить» бюджет и платить всяким «профессиональным» родителям? А сколько мы «боингов» отправили на Донбасс и в Сирию с гуманитарной помощью? Да, там война, но у нас такое количество бедных семей, детей-сирот и так далее, что складывается впечатление, что у нас тоже война.

На каждом углу говорят, что нам нужны крепкие семьи, здоровое будущее поколение... А кто об этом заботится? Быть может, патриарх Кирилл, который постоянно говорит о том, что надо правильно воспитывать подрастающее поколение? Вместо того, чтобы вгрызаться в Исаакий, РПЦ, освобожденная от всяких налогов и при этом имеющая колоссальные доходы, могла бы платить хотя бы 3% «целевых» налогов для поддержки семей и детей. Но нет, они на это не пойдут, они сами не выступят с такой инициативой.