Общество
Источник: РИА "Новости"
12:41, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Минтруда назвало преждевременным повышение пенсионного возраста

Глава Минтруда Максим Топилин сказал, что ещё не настало время для принятия решения о повышении пенсионного возраста.

Как ранее писал Sobesednik.ru, неназванные источники в правительстве РФ заявили, что власти «концептуально» решили вопрос о повышении пенсионного возраста и уже работают над деталями реформы.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что правительство РФ не приняло решения о повышении возраста для выхода на пенсию. «Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчёты ведут и так далее. Мы считаем, что ещё время для этого не настало», — цитирует Топилина РИА «Новости».

читайте также:Владимир Жириновский
Пенсионеров вышлют на ВВЖ?
Владимира Жириновского, председателя ЛДПР, озарила очередная гениальная идея, узнал Sobesednik.ru »

читайте также:Пенсии в России ниже самых низких европейских, притом что жизнь за рубежом в среднем дешевле, говорит эксперт
Экономист о пенсионных мечтах россиян: Это жизнь на уровне Африки
Экономист Андрей Заостровцев в интервью Sobesednik.ru оценил скромность россиян, мечтающих о пенсии в 30 тысяч »

Также по теме
Пенсии
Ушаков Олег

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»
5 фактов о самом вкусном зимнем напитке – какао
22:09, 02 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, чем полезно какао и почему его особенно хорошо употреблять в зимний период
»