Минтруда назвало преждевременным повышение пенсионного возраста

Глава Минтруда Максим Топилин сказал, что ещё не настало время для принятия решения о повышении пенсионного возраста.

Как ранее писал Sobesednik.ru, неназванные источники в правительстве РФ заявили, что власти «концептуально» решили вопрос о повышении пенсионного возраста и уже работают над деталями реформы.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что правительство РФ не приняло решения о повышении возраста для выхода на пенсию. «Наверное, эксперты что-то сейчас делают, что-то обсуждают, какие-то расчёты ведут и так далее. Мы считаем, что ещё время для этого не настало», — цитирует Топилина РИА «Новости».