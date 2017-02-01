Google боится, что россиянин с похожим доменом шлет вирусы и спам

Корпорация Google подала в суд на гражданина России за похожий доменный адрес.

Как сообщает веб-сайт Vice Motherboard, компания Google недовольна тем, что россиянин Виталий Попов использует в сети домен ɢoogle.com. Как отмечают в компании, данный адрес отличается от домена популярного поисковика всего одним символом, а стилизованным изображением буквы "g". В связи с этим Google подала жалобу в арбитражный суд.

По мнению владельцев поискового сервиса, Попов может использовать домен, похожий на домен Google, чтобы рассылать пользователям спам, красть их персональные данные и распространять вредоносные вирусы.

Сам россиянин отверг обвинения Google и заявил, что не намерен удалять свой домен.

«Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства», — заявил интернет-пользователь.

В Google отказались давать комментарий по данному делу, заявив, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.