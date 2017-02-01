Общество
Источник: Vice Motherboard
12:05, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Google боится, что россиянин с похожим доменом шлет вирусы и спам

Корпорация Google подала в суд на гражданина России за похожий доменный адрес.

Как сообщает веб-сайт Vice Motherboard, компания Google недовольна тем, что россиянин Виталий Попов использует в сети домен ɢoogle.com. Как отмечают в компании, данный адрес отличается от домена популярного поисковика всего одним символом, а стилизованным изображением буквы "g". В связи с этим Google подала жалобу в арбитражный суд.

По мнению владельцев поискового сервиса, Попов может использовать домен, похожий на домен Google, чтобы рассылать пользователям спам, красть их персональные данные и распространять вредоносные вирусы.

Сам россиянин отверг обвинения Google и заявил, что не намерен удалять свой домен.

«Нет ни единого факта, указывающего на то, что я рассылаю рекламные сообщения, которые идентифицируются как спам в соответствии с позицией официальных лиц в США. Ни единого доказательства», — заявил интернет-пользователь.

В Google отказались давать комментарий по данному делу, заявив, что компания не комментирует судебные разбирательства до их завершения.

читайте также:
Интернет-омбудсмен РФ призвал не винить Google в "декоммунизации" Крыма
Дмитрий Мариничев назвал скандал с «декоммунизацией» крымских населённых пунктов технической ошибкой Google »

читайте также:Пользуйтесь в интернете банковскими картами только с двухфакторной идентификацией
Против взлома нет приема? 4 правила интернет-безопасности
Sobesednik.ru выяснил, как обезопасить свои страницы в интернете и не потерять деньги при платежах онлайн »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

"Советских вождей" на Первом канале разрешил Мединский
06:04, 03 Февраля 2017
Sobesednik.ru узнал о личном одобрении сериала «Советские вожди» министром культуры РФ Владимиром Мединским
»
Константин Баканов: Сталин без антракта
00:05, 03 Февраля 2017
Обозреватель Sobesednik.ru – о фигуре Сталина в репертуаре различных российских театров
»
5 фактов о самом вкусном зимнем напитке – какао
22:09, 02 Февраля 2017
Sobesednik.ru выяснил, чем полезно какао и почему его особенно хорошо употреблять в зимний период
»