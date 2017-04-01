Общество
Источник: «Собеседник» №4-2017
21:05, 01 Февраля 2017 Версия для печати

Больной вопрос. Как защитить ребенка от домогательств в школе?

Важно разговаривать со своим ребенком, расспрашивать его
Важно разговаривать со своим ребенком, расспрашивать его
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru проконсультировался у психолога, как уберечь ребёнка от домогательств педофилов.

«Вот опять скандал в элитной школе, где учителя домогались детей. У меня дочь, я в шоке. Дети ведь о таком родителям не рассказывают? Как подобного не пропустить?»
Надежда, Московская область

Какие вопросы задавать ребенку, чтобы он перестал скрывать сексуальные притеснения в школе, рассказывает семейный психолог Наталья ПАНФИЛОВА:

– Это один из самых сложных вопросов в психологии. Если мы говорим про насилие в отношении младших школьников, здесь, как правило, все более или менее понятно. Ребенок растерян, молчит, замкнут, при слове «школа» или «учитель» может вздрагивать или опускать глаза. Он будет избегать разговора на эту тему, и для начала родители должны исключить простые причины такого поведения: например, он получил двойку или поссорился с одноклассниками. Если был конфликт между детьми, ребенок рано или поздно заговорит, потому что не боится ровесников и видит во взрослом защитника. Можно поговорить с другими родителями: если произошло что-то неприятное, например ребенок описался от страха и стесняется в этом признаться, они расскажут.

Важно разговаривать со своим ребенком, расспрашивать его. Если он ходит с учителем на внеклассные занятия: куда именно, как они проходят, о чем говорит педагог, как себя ведет? Если ребенок вздрагивает, у него бегают глаза, он обнимает себя, скрещивает ноги или руки (закрывается) – значит, есть проблема. Дальше можно задавать наводящие вопросы, например: «А когда вы улицу переходили, учитель брал тебя за руку? А как он тебя брал?», и наблюдать за реакцией. При этом ребенок должен знать, что он под защитой родителей, можно с ним договориться: «Что бы ты ни рассказал, ругать тебя не буду».

Подросткам можно задавать вопросы в лоб, но они гораздо больше нуждаются в ощущении безопасности. Упор нужно делать не на то, что мы накажем учителя, а на защите интересов ребенка, его ценностях. Ему, может быть, важно остаться учиться в этой школе или, наоборот, он хочет, чтобы его перевели побыстрее в другую, но сомневается, что родители на это пойдут. Подросток – ершистый, но если его не «пытать», а дать четко понять, что взрослый будет защищать его права, он раскроется.

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