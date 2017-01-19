Общество
Источник: Russia Today
07:10, 19 Января 2017 Версия для печати

В ФБР не комментируют арест программиста из РФ на отдыхе в Испании

По запросу ФБР и Интерпола в аэропорту Барселоны был задержан российский программист Станислав Лисов.

Как сообщает Russia Today, задержанный программист работает в Таганроге, где занимается разработкой и поддержкой сайтов. В Испанию он прилетел на отдых вместе с женой.

«Нас задержали в аэропорту Барселоны, когда мы приехали отдать взятую в аренду машину, перед тем как улететь в Лион — продолжать наше путешествие и навестить друзей. Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук», — сообщила жена арестованного программиста.

Испанские правоохранители сообщили, что задержание происходило по запросу ФБР и Интерпола. Но в данных ведомствах оперативно прокомментировать информацию не смогли.

В настоящий момент россиянин находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле.

Известно, что российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания россиянина.

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Седова Анастасия

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