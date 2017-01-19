Общество
Источник: "Московский комсомолец"
09:13, 19 Января 2017 Версия для печати

Похитившего девочку в Оренбурге наркомана мать устроила в ГАИ

Похититель 12-летней девочки в Оренбурге находился под воздействием наркотиков и ничего не помнит.

Как ранее писал Sobesednik.ru, сотрудник магазина «Магнит» в Оренбурге похитил 12-летнюю девочку, которая позже была найдена возле свалки. Преступник насильно поил ребенка алкоголем и заставил раздеться.

Как пишет газета «Московский комсомолец», 29-летний Юрий Тиунов оставил девочку в своей машине, припарковав его на городской свалке после того, как у него заглох мотор.

В правоохранительных органах сообщили, что в момент совершения задержанный находился в невменяемом состоянии и не смог пояснить мотивы своего поступка, а «лишь промычал что-то невразумительное».

«Когда парня задержали, то пытались выбить из него хоть какие-то признания. Но речь его была несвязна. Он никуда не пытался убежать, не сопротивлялся. Стоял и шатался на одном месте. Руки висели, как плети. Что-то бубнил. Рассказал волонтер, принимавший участие в задержании Тиунова.

Знакомые похитителя рассказали изданию, что в последнее время он «плотно подсел на наркотики». По мнению соседа мужчины, на преступление его толкнула нехватка денег на «дозу».

«Я не думаю, что Тиунов готов был убить девочку или изнасиловать, как сейчас пишут в соцсетях. Нет, он выкрал ее ради денег. Думал попросить выкуп у ее родителей. Но, по всей видимости, слабо соображал, как это сделать», – рассказал собеседник издания.

Также знакомые похитителя сообщили, что, когда тот «маялся без работы», мать похлопотала за него и сумела получить для сына «тепленькое местечко в ГАИ». Однако Тиунов продержался там недолго, отмечает газета.

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Соловьева Екатерина

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