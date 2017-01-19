Похитившего 2 млн рублей вирусолога заочно арестовали в Новосибирске

Суд в Новосибирске заочно арестовал находящегося в розыске бывшего главу государственного центра вирусологии «Вектор».

Как сообщает РИА «Новости», работая в должности генерального директора ГНЦВБ «Вектор», Илья Дроздов, похитил поступившие по лицензионным соглашениям деньги в сумме более 2 миллионов рублей, положенные для выплаты премий работникам, и купил себе квартиру. Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено в 2014 году. Подозреваемый по статьям «злоупотребление полномочиями» и «мошенничество» скрылся, был объявлен в розыск, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

19 января стало известно, что суд в Новосибирске заочно арестовал Дроздова.

«Новосибирский районный суд избрал Илье Дроздову меру пресечения в виде заочного ареста», — приводит агентство слова представителя прокуратуры по Новосибирской области Дмитрия Лямкина.