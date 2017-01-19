Минфин боится роста нелегального оборота табака из-за высоких цен

Министерство финансов РФ не поддержало антитабачную концепцию Минздрава из-за повышения акцизов на сигареты.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал о том, что Госдума РФ приняла поправки в Налоговый кодекс, согласно которым с начала 2017 года повысятся акцизы табачную продукцию. Ставку на 1000 сигарет планируется поднять до 2123 рублей. По мнению производителей, пачка сигарет подорожает в среднем на 20%.

Представители Минфина рассказали «Известиям», что ведомство не поддержало проект концепции государственной политики по противодействию потреблению табака, который представил Минздрав.

Наибольшее недовольство вызвало предложение повысить ставки акцизов на табачную продукцию и введение дополнительных налогов.

Как поясняет издание, концепция Минздрава, рассчитанная на 2017-2022 годы, предусматривает поэтапный рост табачных акцизов, а также введение с 2017 года налога на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет.

По мнению Минфина, повышение акцизов может спровоцировать рост нелегального производства и оборота сигарет.

«Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств-членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится», — считают в Минфине.

Как сообщают «Известия», претензии к законопроекту высказали также Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольня служба.