Михаил Осокин: Вода из батареи, червивые конфеты и другие подарки власти

В Иркутской области дети из многодетных семей на новогодние праздники получили от имени губернатора наборы с испорченными конфетами

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о жадности и экономии чиновников на всем, включая подарки для детей.

Подарок с сюрпризом: в Иркутской области дети из многодетных семей на новогодние праздники получили от имени губернатора наборы с испорченными конфетами.

Родители жалуются: конфеты были с плесенью, старые. А кому-то достались совсем уже странные подарки: «В сладостях обнаружились белые червячки».

Теперь в администрации иркутского губернатора говорят, что не понимают, как такое могло произойти. Официальные лица обещают все выяснить и наказать виновных. А что тут выяснять – таких историй полно в разных регионах: чиновники брали для подарков что подешевле.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

У многих большой соблазн попилить бюджеты, выделенные на подобные социальные программы. И вот примерно так же в Саратовской области массу вопросов вызвали памятные подарки для ветеранов войны – для них решили закупить... 23 мясорубки. Наверное, более подходящие подарки стоили дороже.

Но, пожалуй, все рекорды по экономии на подарках поставили в Новокузнецке. Там 92-летнему ветерану вручили игру «Аэрохоккей». Игра была предназначена, судя по надписи на коробке, для детей от трех лет. Наверное, лишняя осталась от какого-нибудь утренника.

Чиновники экономят не только на ветеранах. В Якутии местные власти пожалели денег на ремонт системы водоснабжения – и в результате появились сообщения: «В якутском детсаду детей поили водой из батарей».

В общем, власти пытаются сэкономить на населении самыми разными способами – ну а жители разных регионов выкручиваются как могут и вспоминают разные полезные советы еще из советских времен.

Один – как раз для жителей Иркутска: «Конфеты старые, растаявшие, с белым налетом можно растопить, добавить сливок – и эту пасту использовать для блинчиков». Так что подарок от губернатора, может быть, не такой уж и плохой – по сравнению с питьевой водой из батарей.