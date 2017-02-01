Общество
Источник: «Собеседник» №2-2017
21:03, 18 Января 2017 Версия для печати

Юрист объяснил суть поправок Думы о побоях в семье

Дебоширу грозит лишь административное наказание: штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Но это на первый раз. Рецидив приведет к уголовной ответственности
Дебоширу грозит лишь административное наказание: штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Но это на первый раз. Рецидив приведет к уголовной ответственности
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, будет ли способствовать изменение в законодательстве домашнему насилию в российских семьях.

«Меня в детстве били родители, всю жизнь для меня это больная тема. Вроде бы это сделали уголовным преступлением, а теперь все обсуждают, что Дума собирается снова разрешить побои супругов и детей. Как же так?!»
Мария, Красноярск

Что в реальности представляет собой законопроект о декриминализации побоев, описывает юрист Денис ПИЛИПЕНКО:

– Побои близких родственников были криминализированы только полгода назад. Когда эту норму принимали, раздавались мнения, что это поворот к ювенальной юстиции, что уголовное дело можно будет возбуждать без экспертиз и справок, а также ставить вопрос о лишении родительских прав. Что, приравняв побои близких к экстремистским составам в статье 116 УК, депутаты лишили стороны конфликта права на до- и бессудебное разрешение ситуации. При этом за нанесение побоев, например, соседу можно ответить только административным штрафом. Такая же ситуация, если вдруг сосед шлепнет вашего ребенка. Непонятна была логика законодателей еще и потому, что в УК и так уже есть более 50 составов преступлений в сфере причинения вреда здоровью – практически по всем могут быть привлечены родители или супруги.

Сейчас же в первом чтении Госдумой принят законопроект, согласно которому дебоширу грозит лишь административное наказание: штраф до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы до 120 часов. Но это на первый раз. Рецидив приведет к уголовной ответственности. Часть депутатов предлагают оставить уголовный состав, если насилие применено в отношении детей и беременных женщин.

Таким образом, можно утверждать, что депутаты просто проводят работу над ошибками. Но повисает справедливый вопрос: зачем тогда нужно было полгода назад в спешке принимать закон без достаточных оснований?

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Пилипенко Денис

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