Общество
Источник: ИА "Народные новости"
12:18, 18 Января 2017 Версия для печати

В правительстве отреагировали на новость об избиении чиновника

В аппарате Ольги Голодец опровергли информацию о массовой драке на новогоднем корпоративе.

Ранее Sobesednik.ru писал, что председатель правительства РФ Илья Баринов, по данным СМИ, получил травмы в драке с участием 20 чиновников и сотрудников частной компании. Инцидент якобы произошёл на новогоднем корпоративе работников правительства в столичном караоке-баре.

Пресс-секретарь заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец Иван Слепцов сообщил ИА «Народные новости», что он со своими коллегами отдыхал не в баре «Кадриль», как писали СМИ, а в ресторане «Балкон» на Новинском бульваре в центре Москвы. По словам Слепцова, никакой потасовки там не было: «Я был на корпоративе, там драки не было, и он был не в караоке-баре "Кадриль", это абсолютно точно. У нас вообще нет такого термина "корпоратив". Мы перед Новым годом с коллегами были в "Балконе", и там драки не было. Я с Бариновым общался последний раз после Нового года, побоев на нём я не видел».

Между тем СМИ пишут, что полиция задержала подозреваемых в избиении Ильи Баринова. По словам задержанных, которые уехали с места происшествия на автомобиле Rolls-Royce, зачинщиками драки стали подчинённые Ольги Голодец.

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