Против самарского губернатора и "Газпрома" возбудили дело

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении главы Самарской области и сотрудников «Газпрома».

ФАС заподозрила губернатора Николая Меркушкина, группу сотрудников «Газпрома», а также региональное министерство энергетики и ЖКХ в нарушениях на рынке транспортировки газа. Антимонопольное дело, первое рассмотрение которого назначено на 3 февраля, возбудили после жалобы ООО «Средневолжская газовая компания», сказано на сайте ФАС.

Антимонопольная служба установила, что с 2010 года между властями Самарской области и «Газпромом» действует соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от «Средневолжской газовой компании» к газораспределительным сетям «дочки» «Газпрома». «Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО "Газпром" могут привести к уходу с рынка ООО "Средневолжская газовая компания"», – считают в ФАС.