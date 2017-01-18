Общество
15:40, 18 Января 2017 Версия для печати

Матвиенко будет ждать шагов США для отмены "закона Димы Яковлева"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала необоснованным решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Европейский суд по правам человека

признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американскими семьями и постановил обязать Россиию выплатить компенсацию тем гражданам США, которым отказали в усыновлении.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посчитала необоснованным решение ЕСПЧ в адрес России, касающееся усыновления детей.

«Мы приняли такой закон ("закон Димы Яковлева" – прим. ред.) не из дефицита гуманизма, не из желания досадить администрации США, а в связи с фактами смерти усыновленных детей», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Также спикер верхней палаты российского парламента отметила, что данный закон могут отменить, однако для этого должны быть сделаны «хоть какие-то шаги со стороны США».

Матвиенко также выразила надежду на то, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поймет позицию России по поводу декриминализации побоев в семье.

«Перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения был бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанес бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия», – заявил ранее Ягланд, его слова приводит ТАСС.

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Эксперт рассказал, как сократилось число сирот после закона Димы Яковлева
44 000 сирот обрели семьи с 2012 года, как стало известно Sobesednik.ru, и интерес к усыновлению будет меняться »

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Что стало с российскими сиротами после "закона Димы Яковлева"
Год назад был подписан так называемый «закон Димы Яковлева», запрещающий усыновление американцами российских сирот. Итоги? Итогов нет: сироты никуда не делись, россияне не бросились их усыновлять. Судьба тех двух сотен детей, которые должны были уехать в Америку, неизвестна »

Соловьева Екатерина

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