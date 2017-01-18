Матвиенко будет ждать шагов США для отмены "закона Димы Яковлева"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала необоснованным решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Европейский суд по правам человека

признал неправомерным запрет на усыновление российских детей американскими семьями и постановил обязать Россиию выплатить компенсацию тем гражданам США, которым отказали в усыновлении.

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посчитала необоснованным решение ЕСПЧ в адрес России, касающееся усыновления детей.

«Мы приняли такой закон ("закон Димы Яковлева" – прим. ред.) не из дефицита гуманизма, не из желания досадить администрации США, а в связи с фактами смерти усыновленных детей», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Также спикер верхней палаты российского парламента отметила, что данный закон могут отменить, однако для этого должны быть сделаны «хоть какие-то шаги со стороны США».

Матвиенко также выразила надежду на то, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поймет позицию России по поводу декриминализации побоев в семье.

«Перевод побоев в семье из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения был бы явным признаком движения назад в Российской Федерации и нанес бы удар по глобальным усилиям, направленным на искоренение домашнего насилия», – заявил ранее Ягланд, его слова приводит ТАСС.