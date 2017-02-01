Как не купить суррогат под видом алкоголя

Sobesednik.ru узнал, как подстраховаться от отравления фальшивой алкогольной продукцией.

«Перед праздниками всех потрясли отравления в Иркутске. Люди ведь травятся не только какими-то лосьонами, но и с виду нормальным алкоголем, купленным в магазинах. Мы с мужем хоть и не пьем почти, но бывают праздники и что-то надо ставить на стол. Как не отравиться самим и не отравить гостей?»

Ольга, Пенза

По словам Павла Шапкина, председателя Национального союза защиты прав потребителей, надежнее всего покупать алкоголь в крупных торговых точках – ни в коем случае не в интернете, не в ларьках или с рук:

– Выше риск купить паленый алкоголь в небольших поселковых магазинах. Дело в том, что в городах при продаже бутылка алкоголя на кассе сканируется и фиксируется в ЕГАИС (Единой государственной автоматизированной информационной системе, предназначенной для контроля за оборотом алкогольной продукции. – Авт.). В небольших населенных пунктах этого пока нет, поэтому там риск купить суррогат выше.

Наиболее опасен крепкий суррогатный алкоголь – водка, коньяк, виски, джин, – который может содержать метанол. Выбирайте крепкий алкоголь в бутылках с дозатором. Бутлегеры заливают поддельный алкоголь в бутылки из-под легальной продукции, в том числе дорогих напитков. Если на бутылке есть дозатор, перелить жидкость в нее намного труднее. Обратите внимание на уровень жидкости в бутылках. На заводе алкоголь разливают равномерно, поскольку это делают автоматы. Если же он был произведен кустарным способом, уровень жидкости в бутылках может отличаться.

При выборе вина обращайте внимание на марку – на ней должна стоять голограмма, которая переливается на свету. При облучении в ультрафиолете красные нити, похожие на те, что присутствуют на деньгах, светятся. Большое значение имеет цена. Если она значительно ниже рыночной, перед вами скорее всего суррогат.